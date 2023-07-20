Kıbrıs Barış Harekatı nasıl oldu, kaç yılında gerçekleşti? TMT nedir, ne demek? Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman kuruldu?

Türk askeri barış operasyonu bundan tam 47 yıl önce yaşanmış 4 hafta ve 1 gün sürmüştür. Peki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Tarihteki dönüm noktalarından biri olan TSK'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
KIBRIS BARIŞ HAREKATI KAÇINCI YILI?
20 Temmuz 1974'te gerçekleşen harekatın bu yıl 49. yıldönümü. 2024 yılında ise büyük harekatın 50. yılı kutlanacak.
KIBRIS BARIŞ HAREKATI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?
Kıbrıs Harekâtı 20 Temmuz 1974'te Başbakan Bülent Ecevit'in emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı askerî harekât olarak kayıtlara geçmişti. Harekatlar Kuzey Lefkoşa da dâhil olmak üzere- adanın yüzde 37'sinin Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı. 140 bin ila 200 bin Rum, adanın kuzeyinden; 42 bin ila 65 bin Türk, adanın güneyinden göçmen oldu. Avrupa Konseyi Parlamentler Meclisi, 29 Temmuz 1974 tarihli 573 sayılı kararında birinci harekâtın uluslararası antlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Birinci harekât antlaşmalar çerçevesinde yasal bir müdahale olarak değerlendirildi.