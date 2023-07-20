TDK'ya göre Doğubeyazıt, Yeşilzeytin, Yeşilsoğan, Hasıraltı, Yeşilbiber, Akzambak nasıl yazılır? Eski yeni yazılışları nasıl? Hepsi değişti!

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Peki, TDK'ya göre Doğubeyazıt, Yeşilzeytin, Yeşilsoğan, Hasıraltı, Yeşilbiber, Akzambak nasıl yazılır? Eski yeni yazılışları nasıl? İşte detaylar...
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi:
▪️ Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
▪️ Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
▪️ Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (güncel)
▪️ Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
▪️ Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
▪️ Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
▪️ Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
▪️ Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
▪️ Kayyum (eski) / kayyım (güncel)