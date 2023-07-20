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    • Haberler
    • 20.07.2023 10:55
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    • 20.07.2023 10:55
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    TDK'ya göre Doğubeyazıt, Yeşilzeytin, Yeşilsoğan, Hasıraltı, Yeşilbiber, Akzambak nasıl yazılır? Eski yeni yazılışları nasıl? Hepsi değişti!

    TDK, Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte bazı sözcüklerde yeni düzenlemeler yaptı. Sözlükte toplamda 132 bin 334 söz varlığı yer alıyor, bunun 82 bin 235'i madde başı, 18 bin 133'ü ise madde içi olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca, sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunuyor ve toplam sözlük metni 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. Peki, TDK'ya göre Doğubeyazıt, Yeşilzeytin, Yeşilsoğan, Hasıraltı, Yeşilbiber, Akzambak nasıl yazılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TDK duyurdu! Bazı kelimeler değişti

    Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Peki, TDK'ya göre Doğubeyazıt, Yeşilzeytin, Yeşilsoğan, Hasıraltı, Yeşilbiber, Akzambak nasıl yazılır? Eski yeni yazılışları nasıl? İşte detaylar...

    Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi:

    ▪️ Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
    ▪️ Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
    ▪️ Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (güncel)


    ▪️ Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
    ▪️ Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
    ▪️ Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
    ▪️ Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
    ▪️ Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
    ▪️ Kayyum (eski) / kayyım (güncel)


        ▪️ Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)
        ▪️ Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
        ▪️ Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)
        ▪️ Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)


        ▪️ Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
        ▪️ Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
        ▪️ Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
        ▪️ Pilili (eski) / Pileli (güncel)
        ▪️ Yürük (eski) / Yörük (güncel)
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        Haberler Haberler TDK'ya göre Doğubeyazıt, Yeşilzeytin, Yeşilsoğan, Hasıraltı, Yeşilbiber, Akzambak nasıl yazılır? Eski yeni yazılışları nasıl? Hepsi değişti!
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