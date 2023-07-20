Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2023? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı ve 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ



Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.