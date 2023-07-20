Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2023? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler YKS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı ve 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.
SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.