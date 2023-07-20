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    Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2023? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonunda açıklandı ve milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçlarını öğrenmek istiyor. YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştıracak. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2023?

    Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler YKS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

    TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

    SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLA

    3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı ve 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

    SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

    Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

        İşte YKS alan sınavlarında birinci olan adaylar:

        Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan,Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya)
        Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),
        Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

        YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
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