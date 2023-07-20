ÖSYM şifremi unuttum, nasıl öğrenebilirim 2023? ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? AİS şifresi nasıl ve nereden alınır?

Üniversite sınav tarihlerinin ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, AİS sayfasına giriş işlemleri başladı. YKS başvurusu için AİS ekranına girmek isteyen adaylar, AİS şifresinin nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor. İşte e-Devlet ÖSYM AİS giriş ekranı.
ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
ÖSYM ŞİFRESİ YENİLEME VE GÜNCELLEME
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;
ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.