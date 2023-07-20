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    • 20.07.2023 14:27
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    • 20.07.2023 14:27
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    Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılıyor, gerekli belgeler neler? KYK yurt kayıtları hangi gün başlayacak?

    Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı, 2023 YKS sonuçlarının hemen ardından binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Uzun bir bekleyişin ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuçlar resmi internet sitesinde yayımlandı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılıyor, gerekli belgeler neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024?

    2023 YKS sonuçları öğrenenler bir yandan da üniversite kayıt tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılıyor, gerekli belgeler neler? KYK yurt kayıtları hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

    Üniversite kayıt işlemlerinin bu yıl da ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

    Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

        KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.

        KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
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