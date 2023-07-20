Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılıyor, gerekli belgeler neler? KYK yurt kayıtları hangi gün başlayacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.