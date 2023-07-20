Skandal karar! NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIMI ÜCRETİ 2023! Netflix şifre paylaşımı yapılmayacak mı, yasak ne zaman başlayacak?

NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIMI ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretli şifre paylaşımının ne kadar olacağına dair detaylar da ortaya çıktı. Latin Amerika ülkeleri için geçerli fiyatlandırmada Netflix, şifre paylaşımı için 3 dolar ücret alacakken, Amerika'da bu ücretin 7 doların biraz altında olacağı söyleniyor. Şirket, IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği aracılığıyla kullanıcıların şifrelerini hane dışındaki hesaplarla paylaşıp paylaşmadığını takip edecek.

Netflix hizmet şartlarına göre, hesabın aynı hanede yaşamayan kişilerle paylaşılması yasak olmasına rağmen, uzun süredir bu tarz paylaşımlara izin veriliyordu. Ancak şirketin yeni politikası ile birlikte ücretli şifre paylaşımı uygulamasına 2023'ün ilk çeyreğinde geçmeyi planladığı bildiriliyor.