Skandal karar! NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIMI ÜCRETİ 2023! Netflix şifre paylaşımı yapılmayacak mı, yasak ne zaman başlayacak?

Netflix'in şifre paylaşımına karşı getirdiği uygulama birçok kullanıcıyı şoke etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix şifre paylaşımı yapılmayacak mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIMI YAPILMAYACAK MI?
Dünyanın en büyük video akış platformu Netflix, 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcıların şifre paylaşımını engelleyerek yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Şirket, hesaplarının şifrelerini başkalarıyla paylaşan kullanıcıları için ücretli hesap paylaşımı sistemini duyurdu. Bu yeni adımın temel nedeni, yatırımları engelleyen ve hizmetin gelişimini olumsuz yönde etkileyen şifre paylaşımının önüne geçmek.
Netflix'in bu yeni uygulamayı başlatma kararı, kullanıcıların aynı hesabı birden fazla hanede kullanmalarını engellemeyi hedeflemektedir. Şirketin açıklamasına göre, kullanım şartlarına göre Netflix, hesapların bir hane halkıyla sınırlı olmasını öngörse de, günümüzde 100 milyondan fazla hanede hesap paylaşımının yapıldığı biliniyor.
NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIMI ÜCRETİ NE KADAR?
Ücretli şifre paylaşımının ne kadar olacağına dair detaylar da ortaya çıktı. Latin Amerika ülkeleri için geçerli fiyatlandırmada Netflix, şifre paylaşımı için 3 dolar ücret alacakken, Amerika'da bu ücretin 7 doların biraz altında olacağı söyleniyor. Şirket, IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği aracılığıyla kullanıcıların şifrelerini hane dışındaki hesaplarla paylaşıp paylaşmadığını takip edecek.
Netflix hizmet şartlarına göre, hesabın aynı hanede yaşamayan kişilerle paylaşılması yasak olmasına rağmen, uzun süredir bu tarz paylaşımlara izin veriliyordu. Ancak şirketin yeni politikası ile birlikte ücretli şifre paylaşımı uygulamasına 2023'ün ilk çeyreğinde geçmeyi planladığı bildiriliyor.