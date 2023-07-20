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    • Haberler
    • 20.07.2023 17:52
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    • 20.07.2023 17:52
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    OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | YKS ÖSYM okul öncesi öğretmenliği sıralaması, kontenjanları ve taban puanları...

    Okul öncesi öğretmenliği taban puanları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Üniversite adayları, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas ve ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) YKS tercih kılavuzları aracılığıyla üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına dair araştırmalarına başladı. Bu yılın en çok tercih edilecek bölümleri arasında yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği), geleceğin öğretmen adayları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, okul öncesi öğretmenliği kaç puanla alıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2023

    2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü için devlet ve özel üniversitelerdeki taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. İşte detaylar...

    YÖK ATLAS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

    2023 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

        TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
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        Haberler Haberler OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | YKS ÖSYM okul öncesi öğretmenliği sıralaması, kontenjanları ve taban puanları...
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