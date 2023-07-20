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    • Haberler
    • 20.07.2023 06:59
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    • 20.07.2023 06:59
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    ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı son dakika 2023? Üniversite sınavı bugün saat kaçta açıklanacak? AYT-TYT YKS sonuçlarına nereden bakılır?

    Milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçlarını öğrenmek istiyor. YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırıyor. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. Peki, ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı son dakika 2023? Üniversite sınavı bugün saat kaçta açıklanacak? AYT-TYT YKS sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı son dakika 2023?

    ÖSYM aday şifresini hatırlamayanlar sonuçlarını E-devlet şifresi ile de görüntüleyebiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresinden giriş yapıldıktan sonra ÖSYM ile kişisel bilgilerin paylaşılmasına onay verilmesi gerekiyor. Onay verildikten sonra ÖSYM'nin AİS sonuç ekranı karşınıza çıkıyor.

    ÖSYM SON DAKİKA: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

    ÖSYM'nin kılavuzu ile takip edilen süreçte sıra üniversite sınavı sonuçlarında.

    ÖSYM sonuç sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden açıklanacak sınav sonucu için tarih verdi.

    ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

    Adaylar, erken açıklama ihtimali için araştırmalara başladı. İşte, sınav sonuçlarında son durum:

    YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI, ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

    Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

    Adaylar, hafta başından itibaren açıklanma ihtimaline karşı araştırmalara hız kazandırdı.

    ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

        2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

        2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

        Adaylar, geçtiğimiz yılın tablolarını kontrol ediyor.

        YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar ve üniversite tercih sürecine dair tüm detaylar yer alacak.

        Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

        Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

        YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Öncelikle YKS tercih tarihleri kaçırılmamalı ve verilen dönem içinde liste sisteme kaydedilmelidir.

        Beklenti ve hedefler göz önünde bulundurularak tercih listesi hazırlanmalıdır.

        Sınav puanı ve başarı sıralamasına uygun okul ve bölümler tercih edilmelidir.

        Sıralamanın çok üstünde bir bölüm ve üniversite ile liste doldurulmamalıdır.

        Hedeflediğiniz üniversitenin olanakları, ulaşımı ve akademik kadrosu araştırılmalıdır.

        Sıralamanın önemine dikkat edilmeli ve ilk istenen yerler en üste yazılmalıdır.
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