ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı son dakika 2023? Üniversite sınavı bugün saat kaçta açıklanacak? AYT-TYT YKS sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM aday şifresini hatırlamayanlar sonuçlarını E-devlet şifresi ile de görüntüleyebiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresinden giriş yapıldıktan sonra ÖSYM ile kişisel bilgilerin paylaşılmasına onay verilmesi gerekiyor. Onay verildikten sonra ÖSYM'nin AİS sonuç ekranı karşınıza çıkıyor.
ÖSYM SON DAKİKA: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.
ÖSYM'nin kılavuzu ile takip edilen süreçte sıra üniversite sınavı sonuçlarında.
ÖSYM sonuç sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden açıklanacak sınav sonucu için tarih verdi.
ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, erken açıklama ihtimali için araştırmalara başladı. İşte, sınav sonuçlarında son durum:
YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI, ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Adaylar, hafta başından itibaren açıklanma ihtimaline karşı araştırmalara hız kazandırdı.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.