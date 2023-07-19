Whatsapp çöktü mü? Son dakika! 19 Temmuz 2023 WHATSAPP ERİŞİM SORUNU! Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte detaylar...
ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ!
Milyonlarca kullanıcının erişim problemi yaşamasının arıdndan uygulamaya yeniden erişim sağlanabiliyor. META şirketinden konuya dair bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA!
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan whatsapp'a erişim sorunu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Ömer Fatih Sayan'ın sosyal medya hesabından kesintinin global kaynaklı olduğunu belirten Sayan şu ifadeleri kullandı;
Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
19 Temmuz günü TSİ 23:00'dan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu başladı. Erişim sorunun çözülmesinin ardından META şirketinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.