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    • Haberler
    • 19.07.2023 23:55
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    • 19.07.2023 23:55
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    Whatsapp çöktü mü? Son dakika! 19 Temmuz 2023 WHATSAPP ERİŞİM SORUNU! Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

    Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Milyonlarca kullanıcının sohbet uygulaması Whatsapp'a erişim sorunu yaşamasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorununun ne zaman düzeleceği emrak konusu oldu. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika! Whatsapp çöktü mü?

    Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte detaylar...

    ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ!

    Milyonlarca kullanıcının erişim problemi yaşamasının arıdndan uygulamaya yeniden erişim sağlanabiliyor. META şirketinden konuya dair bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan whatsapp'a erişim sorunu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Ömer Fatih Sayan'ın sosyal medya hesabından kesintinin global kaynaklı olduğunu belirten Sayan şu ifadeleri kullandı;

    Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    19 Temmuz günü TSİ 23:00'dan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu başladı. Erişim sorunun çözülmesinin ardından META şirketinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

        WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Whatsapp'a erişim problemi çözüldü. Kullanıcılar uygulamaya rahat bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

        TWİTTER'DA KULLANCILAR SORUNU DİLE GETİRİYOR

        WhatsApp'a erişim sorunu yaşayan binlerce kullanını bunu Twitter üzerinden dile getiriyor. Kullancılar hem mobil uygulama hem de masaüstü uygulamada sorun yaşayanlar Twitter'a yöneldi.

        WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

        Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün. "WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.
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        Haberler Haberler Whatsapp çöktü mü? Son dakika! 19 Temmuz 2023 WHATSAPP ERİŞİM SORUNU! Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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