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    • 20.07.2023 21:35
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    • 20.07.2023 21:35
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    İller arası yer değişikliği başvurusu ne zaman bitiyor? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvurusu son tarihi...

    Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2023 için geri sayım sürerken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme görev sürelerinin hesabında esas alınan tarih değiştirildi. Peki, İller arası yer değişikliği başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İller arası yer değişikliği başvurusu ne zaman bitiyor?

    2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için araştırmalar hızlandı. İşte konuyla iglili tüm merak edilenler...

    ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık esas alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, '2023 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.

    ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
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