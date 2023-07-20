2023 bedelli askerlik ücretleri kaç TL, ne kadar oldu? MSB son dakika bedelli askerlik ücretlerine zam mı geldi? Yeni açıklama...

"Personel ve askerî öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmekte; bu yıl için planlanan alım/temin faaliyetleri devam etmektedir." denilen açıklamada, "Bu kapsamda; 2023 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askerî öğrenci temin faaliyetleri 4 Ağustos'a kadar Kara Harp Okulu yerleşkesinde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.