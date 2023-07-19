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    • Ekonomi
    • 19.07.2023 22:30
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    • 19.07.2023 22:30
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    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023 FED faiz kararı toplantısı hangi gün?

    2023 Temmuz FED faiz kararı toplantısı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı faiz kararlarına çevrildi. Haziran ayı FED faiz kararı toplantısında, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    . 2023 Temmuz FED faiz kararı toplantısı için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 FED takvimi ve tüm merak edilenler...

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

    FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023 FED faiz kararı toplantısı hangi gün?
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