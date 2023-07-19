FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023 FED faiz kararı toplantısı hangi gün?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.