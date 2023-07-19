Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı?

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının tüm oturumları tamamlandıktan sonra, adayların dikkatleri ÖSYM'nin resmi internet sayfasına çevrildi. Sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali, adayları geçen yılın YKS sonuçlarının açıklanma sürecini merak etmeye sevk etti. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? Geçen sene YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı? Üniversite sınav sonuçları hangi günlerde açıklandı? İşte merak edilenler...
ÖSYM sonuçları saat kaçta açıklar?
YKS oturumları bu sene 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları bu sene 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu.
Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı.