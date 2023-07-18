ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorgulama işlemi...

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Haziran'da düzenlenen ÖGG sınavına katılan binlerce kişi, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz (bugün) tarihinde ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.