Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.07.2023 17:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 17:13
    ABONE OL

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorgulama işlemi...

    Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavına binlerce aday katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Haziran'da düzenlenen ÖGG sınavına katılan binlerce kişi, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz (bugün) tarihinde ilan edilecek.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Haberler ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorgulama işlemi...
            loading
            SON DAKİKA