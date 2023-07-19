YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

YÖK'ten yapılan açıklmaya göre 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

YERLEŞTİRME PUANI NASIL BELİRLENECEK?

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.