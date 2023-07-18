İstinye Üniversitesi bölümleri 2023! İstinye Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstinye Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Eczacılık (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Ücretli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Felsefe (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)