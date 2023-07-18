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    • Haberler
    • 18.07.2023 10:41
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    • 18.07.2023 10:41
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    İstinye Üniversitesi bölümleri 2023! İstinye Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstinye Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstinye Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstinye Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstinye Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstinye Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Çocuk Gelişimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Ebelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Eczacılık (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (Ücretli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Felsefe (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

        Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Hemşirelik (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

        Hemşirelik (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

        Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

        Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

        İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

        İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

        İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        İşletme (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Kimya (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Matematik (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Mimarlık (%50 İndirimli)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (Burslu)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

        Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Psikoloji (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Psikoloji (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Sağlık Yönetimi (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Tıp (%50 İndirimli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (Burslu)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (İngilizce) (Burslu)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

        Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023!

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler İstinye Üniversitesi bölümleri 2023! İstinye Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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