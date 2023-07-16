16 Temmuz 2023 Pazar metro, Marmaray, Metrobüs, İETT bedava mı? DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak?

DGS'ye girecek adaylar için duyuru yapıldı. İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Peki, DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? 16 Temmuz 2023 toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...
16 TEMMUZ 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.
16 TEMMUZ 2023 ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.