16 Temmuz 2023 Pazar metro, Marmaray, Metrobüs, İETT bedava mı? DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak?

DGS'ye girecek adaylar için duyuru yapıldı. İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Peki, DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? 16 Temmuz 2023 toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...