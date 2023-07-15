Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğu kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

TFF'de görevine ise 1981 yılında başladı. Mehmet Baykan'ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan, 2022 tarihinde emekliye ayrılan Ahmet İbanoğlu 13 yıl bu görevi sürdürdü. İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.