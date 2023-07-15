Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğu kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

Ahmet İbanoğlu hangi takımlı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
YENİ MHK BAŞKANI
Lale Orta'nın yerine Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamada, yeni MHK Başkanı'nın Ahmet İbanoğlu olduğu duyuruldu.
AHMET İBANOĞLU KİMDİR?
Ahmet İbanoğlu Denizli / Çivril doğumlu olup 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi.