Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.07.2023 22:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2023 22:38
    ABONE OL

    Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğu kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

    Lale Orta'nın yerine Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamada, yeni MHK Başkanı'nın Ahmet İbanoğlu olduğu duyuruldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ahmet İbanoğlu kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Ahmet İbanoğlu kimdir? Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğu kimdir, kaç yaşında?

    Ahmet İbanoğlu hangi takımlı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

    YENİ MHK BAŞKANI

    Lale Orta'nın yerine Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamada, yeni MHK Başkanı'nın Ahmet İbanoğlu olduğu duyuruldu.


    AHMET İBANOĞLU KİMDİR?

    Ahmet İbanoğlu Denizli / Çivril doğumlu olup 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi.

        TFF'de görevine ise 1981 yılında başladı. Mehmet Baykan'ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan, 2022 tarihinde emekliye ayrılan Ahmet İbanoğlu 13 yıl bu görevi sürdürdü. İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.

        AHMET İBANOĞLU HANGİ TAKIMLI?

        İbanoğlu'nun Denizlisporlu olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Haberler Ahmet İbanoğlu hangi takımlı? Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğu kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...
            loading
            SON DAKİKA