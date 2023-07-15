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    • 15.07.2023 09:04
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    14-15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM VAR MI? Sürat, Yurtiçi Kargo, MNG, Aras, PTT kargo 15 Temmuz Cumartesi çalışma saatleri 2023

    15 Temmuz kargo çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? Sürat, Yurtiçi Kargo, MNG, Aras, PTT kargo 15 Temmuz Cumartesi çalışma saatleri 2023...

    takvim.com.tr
    14-15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI 2023?

    15 Temmuz kargo çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? Sürat, Yurtiçi Kargo, MNG, Aras, PTT kargo 15 Temmuz Cumartesi çalışma saatleri 2023...

    15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2023 Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacaklar. Kargo şubelerinin kaplı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

    Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz 2022 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar.

    Kargoların yanı sıra PTT şubeleri, noterler ve bankalar da cuma günü hizmet vermeyecekler. Aynı şekilde eczaneler de nöbetçi eczane usulü çalışacaklar.

        15 TEMMUZ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? 15 TEMMUZ'DA NE OLDU?

        15 Temmuz hain darbe girişimi, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

        Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

        16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Haberler 14-15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM VAR MI? Sürat, Yurtiçi Kargo, MNG, Aras, PTT kargo 15 Temmuz Cumartesi çalışma saatleri 2023
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