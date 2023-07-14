Bu hafta sonu sınav var mı 2023? 15-16 Temmuz 2023'te ne sınavı yapılacak? MEB ÖSYM 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!

ÖSYM 2023 takvimi yayımlandı. Güncel takvimle birlikte hangi sınavların hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 15-16 Temmuz 2023'te ne sınavı yapılacak? İşte merak edilenler...
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
2023 Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini belirten Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elde edebiliyor.
DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
DGS'de adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.