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Türk-Alman Üniversitesi bölümleri 2023! Türk-Alman Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Türk-Alman Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise Türk-Alman taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:02
Türk-Alman Üniversitesi bölümleri 2023! Türk-Alman Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Türk-Alman Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise Türk-Alman taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kültür ve İletişim Bilimleri
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Kültür ve İletişim Bilimleri
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
(Mühendislik Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
(Fen Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (Almanca) EA 40/41 454,23 7.535

Hukuk EA 110/113 441,25 11.620

İktisat (Almanca) EA 40/41 438,95 12.652

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 40/41 426,22 21.027

Sosyoloji EA 35/36 386,93 82.609

İşletme (Almanca) EA 10/10 374,39 110.136

Hukuk EA 30/30 369,13 122.814

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 10/10 331,24 244.483

İktisat (Almanca) EA 20/20 327,96 258.344

Sosyoloji EA 5/5 318,43 303.246

SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677

Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437

Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882

Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716

Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956

İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662

İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848

SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 37/38 438,37 4.369

Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 5/5 372,66 58.178


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