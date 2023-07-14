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    • 14.07.2023 08:52
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    103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları! ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı (ÖGG) 24 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı ÖGG sonuç tarihi!

    takvim.com.tr
    103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023!

    103. ÖGG sonuçları merak ediliyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci ÖGG sınavının sonuçları temmuz ayında açıklanacak. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci ÖGG sınavının sonuçları temmuz ayında açıklanacak.

    SONUÇ TARİHİ

    EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;

        "18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

        SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

        ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.
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        Haberler Haberler 103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları! ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sonuçlar nasıl öğrenilir?
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