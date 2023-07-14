103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları! ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sonuçlar nasıl öğrenilir?

103. ÖGG sonuçları merak ediliyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci ÖGG sınavının sonuçları temmuz ayında açıklanacak. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte detaylar...