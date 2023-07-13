14-15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün ve yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler...

15 Temmuz'da da sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin çalışma durumları araştırılıyor. Resmi tatil olması sebebiyle birçok yer hizmet vermiyor. Peki, 14-15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün ve yarın eczaneler açık mı? İşte detaylar...
ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler resmi tatillerde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle çalışmaktadır. 15 Temmuz'da da nöbetçi eczaneler açık olacak.
15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları çalışmıyor. Hastanelerin acil bölümleri ise hasta kabulüne devam edecekler.
15 Temmuz Destanı
15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır.