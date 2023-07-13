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    • Haberler
    • 14.07.2023 06:09
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    • 14.07.2023 06:09
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    14-15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün ve yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler...

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 14-15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün ve yarın eczaneler açık mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    14-15 Temmuz’da hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı?

    15 Temmuz'da da sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin çalışma durumları araştırılıyor. Resmi tatil olması sebebiyle birçok yer hizmet vermiyor. Peki, 14-15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün ve yarın eczaneler açık mı? İşte detaylar...

    ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler resmi tatillerde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle çalışmaktadır. 15 Temmuz'da da nöbetçi eczaneler açık olacak.

    15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

    15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları çalışmıyor. Hastanelerin acil bölümleri ise hasta kabulüne devam edecekler.

    15 Temmuz Destanı

    15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır.

        Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700'ün üzerinde faaliyet düzenlenmiştir.



        İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programlarının yurt içi ve yurt dışı koordinasyonunu yürütmektedir. Milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı; her yıl panellerden çeşitli dillerde hazırlanan kitaplara, dijital gösterim merkezlerinden konserler ile kısa film ve senaryo yarışmalarına, tematik videolardan mapping ve drone gösterilerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir.
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