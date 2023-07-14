YARIN TATİL Mİ 2023? 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı?

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz ise bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu olması sebebiyle bankalar, eczaneler, Borsa İstanbul ve kamu kurumlarının tamamı zaten kapalı olacak. Kamu kurumları 17 Temmuz Pazartesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

14 Temmuz tatil değildir. Dolayısıyla devlet daireleri ve diğer kurumlar açık olacaktır...