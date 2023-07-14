YARIN TATİL Mİ 2023? 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı? İşte merak edilenler...
14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz ise bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu olması sebebiyle bankalar, eczaneler, Borsa İstanbul ve kamu kurumlarının tamamı zaten kapalı olacak. Kamu kurumları 17 Temmuz Pazartesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
14 Temmuz tatil değildir. Dolayısıyla devlet daireleri ve diğer kurumlar açık olacaktır...
15 TEMMUZ'UN ANLAMI VE ÖNEMİ
Terör örgütünün hain darbe girişiminin ardından hayatlarını kaybeden sivil, polis ve asker ve diğer vatandaşları anmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında resmi tatil olarak ilan edilmiştir.
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.