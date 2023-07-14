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    • Haberler
    • 14.07.2023 08:31
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    • 14.07.2023 08:31
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    YARIN TATİL Mİ 2023? 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı?

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. Hafta sonuna denk gelen resmi tatil öncesinde vatandaşlar ise 14 Temmuz’un yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YARIN TATİL Mİ?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı? İşte merak edilenler...

    14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

    15 Temmuz ise bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu olması sebebiyle bankalar, eczaneler, Borsa İstanbul ve kamu kurumlarının tamamı zaten kapalı olacak. Kamu kurumları 17 Temmuz Pazartesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

    14 Temmuz tatil değildir. Dolayısıyla devlet daireleri ve diğer kurumlar açık olacaktır...

    15 TEMMUZ'UN ANLAMI VE ÖNEMİ

    Terör örgütünün hain darbe girişiminin ardından hayatlarını kaybeden sivil, polis ve asker ve diğer vatandaşları anmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

    29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

        15 Temmuz'da yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinliklerle hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken demokrasi ve birlik organizasyonları tertip edilir.

        İlk kez 15 Temmuz 2017'de kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Türkiye'nin tüm illerinde gün boyu 'demokrasi nöbeti' tutuldu.

        İstanbul'da Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'den başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Millî Birlik Yürüyüşü, Boğaziçi Köprüsü üzerinde kurulan etkinlik alanında son buldu.
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        Haberler Haberler YARIN TATİL Mİ 2023? 14 Temmuz Cuma yarım gün mü sayılacak? 14-15-16 Temmuz tatili birleşti mi? Devlet daireleri açık olacak mı?
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