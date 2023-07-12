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    • 12.07.2023 18:37
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    • 12.07.2023 19:20
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    Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Usta yazardan acı haber! Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Milan Kundera hayatı ve eserleri...

    Dünyaca ünlü yazar Milan Kundera hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatının kaybetmesinin ardından detaylar merak konusu oldu. "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Ölümsüzlük", "Bilmemek" gibi Türkçeye de çevrilen kitaplarıyla tanınan yazar Milan Kundera'nın ölüm sebebi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Dünyaca ünlü yazar hayatını kaybetti!

    Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında yaşamını yitirdi. Kundera, 20. yüzyılın önemli yazarlarından birisiydi. Kundera'nın ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu. Peki, Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü? İşte haberin detayı!

    MİLAN KUNDERA KİMDİR?

    Milan Kundera 1 Nisan 1929'da Çekoslovakya'nın Brünn şehrinde doğdu. 15 kitap yazmış, sayısız ödül almış, yazarlık mesleği yanında uzun yıllar müzik ve sinemayla profesyonel olarak uğraşmıştır.

    1980 yılında Gabriel Garcia Marquez'in aldığı Commonwealth Ödülü'nü, 1981 yılında Tennessee Williams'la paylaştı. En bilinen romanı Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği 1988 yılında Philip Kaufman tarafından sinemaya uyarlandı. 1983 yılında Michigan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Kundera 1985 yılında da Kudüs Ödülü'ne layık görüldü.

    Çağımızın en başarılı düşünsel roman yazarı ve varoluşçuların sonuncusu olarak nitelendirilen Kundera'nın son kitabı "Bir Buluşma" 2009 yılında yayınlanıp 2010 yılında ise Türkçeye çevrilmiştir.

    1929 yılında, orta halli Kundera ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ludvík Kundera (1891-1971), 1948-1961 yılları arasında Brno Müzik Akademisi müdürlüğü yapmış olan, ünlü müzikolojist ve piyanist Leoš Janác(ek'in öğrencisiydi. İlk piyano derslerini babasından aldı ve ilerleyen yıllarda kendisi de müzikoloji üzerine çalışmalar yaptı.

    Lise eğitimini 1948 yılında Brünn'de bitirdikten sonra, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü. İki dönem sonra Film Akademisi'ne geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı fakat daha sonra çalışmalarını politik baskı yüzünden durdurmak zorunda kaldı.

    Kitapları

    Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği
    Kimlik
    Bilmemek
    Yavaşlık
    Gülüşün ve Unutuşun Kitabı

        Gülünesi Aşklar
        Kayıtsızlık Şenliği
        Yaşam Başka Yerde

        Sözleri

        En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır. Çok şey anlatır; çünkü dil bağlanır, yürek konuşur.

        Gözü 'daha yükseklerde bir yerde' olan herkes günün birinde gözünün kararabileceğini hesaba katmalıdır.

        İnsanın bilgisizliği bir hatadır ve bilgisizliğinden kendisi sorumludur.
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        Haberler Haberler Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Usta yazardan acı haber! Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Milan Kundera hayatı ve eserleri...
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