Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Usta yazardan acı haber! Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Milan Kundera hayatı ve eserleri...

Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında yaşamını yitirdi. Kundera, 20. yüzyılın önemli yazarlarından birisiydi. Kundera'nın ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu. Peki, Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü? İşte haberin detayı!
MİLAN KUNDERA KİMDİR?
Milan Kundera 1 Nisan 1929'da Çekoslovakya'nın Brünn şehrinde doğdu. 15 kitap yazmış, sayısız ödül almış, yazarlık mesleği yanında uzun yıllar müzik ve sinemayla profesyonel olarak uğraşmıştır.
1980 yılında Gabriel Garcia Marquez'in aldığı Commonwealth Ödülü'nü, 1981 yılında Tennessee Williams'la paylaştı. En bilinen romanı Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği 1988 yılında Philip Kaufman tarafından sinemaya uyarlandı. 1983 yılında Michigan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Kundera 1985 yılında da Kudüs Ödülü'ne layık görüldü.
Çağımızın en başarılı düşünsel roman yazarı ve varoluşçuların sonuncusu olarak nitelendirilen Kundera'nın son kitabı "Bir Buluşma" 2009 yılında yayınlanıp 2010 yılında ise Türkçeye çevrilmiştir.
1929 yılında, orta halli Kundera ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ludvík Kundera (1891-1971), 1948-1961 yılları arasında Brno Müzik Akademisi müdürlüğü yapmış olan, ünlü müzikolojist ve piyanist Leoš Janác(ek'in öğrencisiydi. İlk piyano derslerini babasından aldı ve ilerleyen yıllarda kendisi de müzikoloji üzerine çalışmalar yaptı.
Lise eğitimini 1948 yılında Brünn'de bitirdikten sonra, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü. İki dönem sonra Film Akademisi'ne geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı fakat daha sonra çalışmalarını politik baskı yüzünden durdurmak zorunda kaldı.
Kitapları
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği
Kimlik
Bilmemek
Yavaşlık
Gülüşün ve Unutuşun Kitabı