HAZİRAN AYI EK DERS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2023 Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Sözleşmeli, kadrolu, ücretli...

Haziran ayı ek ders yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Peki ücretler neden yatmadı? 2023 Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
EK DERS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ek ders ücretinin 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor. Ancak resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Sözleşmeli öğretmenler için ek ders ücreti, 43.93 TL'den 51.46 TL'ye yükseldi. Böylece sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.