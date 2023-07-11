AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2023-2024 AÖL SINAV TAKVİMİ!

Liseyi belli sebeplerden dolayı açıktan bitirmek isteyenler açık lise 3.dönem sınav takvimini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!
2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.
Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.