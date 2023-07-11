Srebrenitsa Soykırımı nedir, ne zaman gerçekleşti? Srebrenitsa Katliamı'nı kim yaptı, nasıl ve nerede oldu?

Sırplar, Srebrenitsa'da soykırım yaptı, 8 binden fazla Boşnak acımasızca katledildi. Peki, Srebrenitsa Katliamı nasıl ve nerede olmuştur? İşte merak edilenler...
Takvimler 11 Temmuz 1995'i gösterdiğinde dünya, insanlık tarihinin gördüğü en korkunç olaylardan birine tanık oldu.
Srebrenitsa'da 8 bin 372 Müslüman Boşnak hunharca katledildi. Bu, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak hafızalara kazındı. Aradan geçen 28 yıla rağmen Srebrenitsa'nın acısı dinmedi.
Bağımsızlık kararı ve savaş
Srebrenitsa'da yaşanan olayların başlangıcı, Yugoslavya'nın parçalanmasına dek uzanıyor. Yugoslavya, 1986-1992 yılları arasında yaşanan iç savaşlar sonrası parçalandı. Ardından 1992'de Aliya İzzetbegoviç önderliğinde yapılan referandumla Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti.
Bağımsızlık kararı ABD, Batılı ülkeler ve BM tarafından kabul edildi. Ancak bu durum Bosna Savaşı'nın çıkmasını engelleyemedi. Sırplar, bölgedeki Boşnak ve Hırvatları uzaklaştırmak için harekete geçti. Kısa sürede Boşnak şehirlerinin pek çoğu işgal edildi.