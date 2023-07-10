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    • Ekonomi
    • 10.07.2023 15:48
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    • 10.07.2023 15:48
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    10 Temmuz 2023 hangi şirketler halka arz olacak? TEMMUZ AYI HALKA ARZ TAKVİMİ! DMR, ALTINKILIÇ, VERA...

    Temmuz ayı halka arz olacak şirketler en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Yatırımcılar şirketler tarafından yapılacak duyruuları yakından takip ediyor. Temmuz ayı itibriyle halka arz edilecek hisseleri sizler için derledik. İşte Temmuz 2023 halka arz takvimi...

    takvim.com.tr
    10 Temmuz 2023 hangi şirketler halka arz olacak?

    Temmuz ayı halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2023 Temmuz halka arz yapacak şirketler...

    DMR UNLU MAMULLERİ HALKA ARZ

    Halka Arz Sonrası Rekor Alım Açıklandı

    - Sermaye Artırımı : 50.000.000 Lot

    Fonun Kullanım Yerleri

    - %30 Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
    - %40 Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.
    - %30 İşletme sermayesi.

    DMR Unlu Mamulleri halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    DMR Unlu Mamulleri halka arzında payların yüzde 31,19'u halka açık olacaktır.
    DMR Unlu Mamulleri halka arzında toplamda 50,000,000 Lot dağıtılacak.
    DMR Unlu Mamulleri halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

    Satmama Taahhüdü

    - 1 Yıl, İhraççı.
    - 1 Yıl, Ortaklar.

    VERA KONSEPT

    Halka Arz Detayları
    Halka Arz Şekli

    - Sermaye Artırımı : 55.000.000 Lot

    Fonun Kullanım Yerleri

    - %15-25 Konsept Vera Projesi'nin finansmanı.
    - %35-45 Otel projesi finansmanı.
    - %35-45 Arsa alımları, geliştirilecek projelerin finansmanı.
    - %0-5 İşletme sermayesi.

    Vera Konsept halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    Vera Konsept halka arzında payların yüzde 26,83'ü halka açık olacaktır.
    Vera Konsept halka arzında toplamda 55,000,000 Lot dağıtılacak.
    Vera Konsept halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

    Satmama Taahhüdü

    - 1 Yıl, İhraççı.
    - 6 Ay, Ortaklar.

        ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ

        - Sermaye Artırımı : 33.885.000 Lot

        Fonun Kullanım Yerleri

        - %80-85 İşletme sermayesi.
        - %15-20 Planlanan yatırımlar, reklam ve pazarlama finansmanı.

        Altınkılıç Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
        Altınkılıç Gıda halka arzında payların yüzde 30,25'i halka açık olacaktır.
        Altınkılıç Gıda halka arzında toplamda 33.885.000 Lot dağıtılacak.
        Altınkılıç Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
        Fiyat İstikrarı

        - 30 Gün, Halka Arzın yüzde 20'si

        Satmama Taahhüdü

        - 1 Yıl, İhraççı.
        - 1 Yıl, Ortaklar.

        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ

        - Sermaye Artırımı : 12.500.000 Lot
        - Ortak Satışı : 1.250.000 Lot (Uğur Durukan)
        - Ortak Satışı : 1.125.000 Lot (Mahmut Nedim Durukan)
        - Ortak Satışı : 125.000 Lot (Mehmet Ertuğrul Durukan)

        Fonun Kullanım Yerleri

        - %35-40 Üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alınması, fabrika kapalı alan inşaatı, çatı güneş enerjisi yatırımı.
        - %40-45 İşletme sermayesi.
        - %25-30 Finansal borçların ödenmesi.

        Durukan Şekerleme halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
        Durukan Şekerleme halka arzında payların yüzde 31,58'i halka açık olacaktır.
        Durukan Şekerleme halka arzında toplamda 15,000,000 Lot dağıtılacak.
        Durukan Şekerleme halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

        Satmama Taahhüdü

        - 1 Yıl, İhraççı.
        - 6 Ay, Ortaklar.
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        Haberler Ekonomi 10 Temmuz 2023 hangi şirketler halka arz olacak? TEMMUZ AYI HALKA ARZ TAKVİMİ! DMR, ALTINKILIÇ, VERA...
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