10 Temmuz 2023 hangi şirketler halka arz olacak? TEMMUZ AYI HALKA ARZ TAKVİMİ! DMR, ALTINKILIÇ, VERA...

Temmuz ayı halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2023 Temmuz halka arz yapacak şirketler...
DMR UNLU MAMULLERİ HALKA ARZ
Halka Arz Sonrası Rekor Alım Açıklandı
- Sermaye Artırımı : 50.000.000 Lot
Fonun Kullanım Yerleri
- %30 Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
- %40 Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.
- %30 İşletme sermayesi.
DMR Unlu Mamulleri halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
DMR Unlu Mamulleri halka arzında payların yüzde 31,19'u halka açık olacaktır.
DMR Unlu Mamulleri halka arzında toplamda 50,000,000 Lot dağıtılacak.
DMR Unlu Mamulleri halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
VERA KONSEPT
Halka Arz Detayları
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 55.000.000 Lot
Fonun Kullanım Yerleri
- %15-25 Konsept Vera Projesi'nin finansmanı.
- %35-45 Otel projesi finansmanı.
- %35-45 Arsa alımları, geliştirilecek projelerin finansmanı.
- %0-5 İşletme sermayesi.
Vera Konsept halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Vera Konsept halka arzında payların yüzde 26,83'ü halka açık olacaktır.
Vera Konsept halka arzında toplamda 55,000,000 Lot dağıtılacak.
Vera Konsept halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 6 Ay, Ortaklar.