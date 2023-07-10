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    • Haberler
    • 10.07.2023 17:22
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    • 10.07.2023 17:22
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    Tekelci Ahmet Abi neden vefat etti? Ahmet Yılmaz kimdir? Sosyal medyanın sevilen ismiydi! Ölüm sebebi ortaya çıktı...

    Tekelci Ahmet Abi olarak tanınan Ahmet Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Ahmet Yılmaz'ın kansere yakalanmasının ardından bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Fenomen isim hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ahmet Yılmaz kimdir? Tekelci Ahmet Abi neden vefat etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tekelci Ahmet Abi neden vefat etti?

    Eskişehir'de yaşayan 'Tekelci Ahmet' lakaplı Ahmet Yılmaz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündeme geliyordu. Fenomen ismin hayatını kaybetmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...

    TEKELCİ AHMET ABİ KİMDİR?

    'Tekelci Ahmet' lakaplı Ahmet Yılmaz, yaşanan bir kavgada attığı içki şişeleriyle sosyal medyada fenomen olmuştu. Kavga anında çekilen görüntü izlenme rekorları kırmıştı. Cilt kanserine yakalanan Yılmaz, 48 yaşında hayata gözlerini kapadı.

    TEKELCİ AHMET ABİ NEDEN VEFAT ETTİ?

    Cilt kanserine yakalanan Yılmaz, 48 yaşında hayata gözlerini kapadı.
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    Haberler Haberler Tekelci Ahmet Abi neden vefat etti? Ahmet Yılmaz kimdir? Sosyal medyanın sevilen ismiydi! Ölüm sebebi ortaya çıktı...
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