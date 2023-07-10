MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SON DAKİKA! 2023 İller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İstanbul, Adıyaman...

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 depremden etkilenen illerdeki öğretmen atama sonuçları açıklandı. İler arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvurular alınmıştı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDEKİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden 22 il kapsamındaki eğitim kurumları için yer değişikliği isteğinde bulunanların atama sonuçları açıklandı.
Depremlerden ağır derecede etkilenen illerde görev yapan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınmıştı.
Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarına atamaları gerçekleştirildi.