Muharrem ayı 1. günü ne zaman? AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Muharrem ayı başlangıcı, aşure ayı tarihi...

MUHARREM AYI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre ilk ay olan Muharrem, bu sene 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Muharrem ayının bitişi ise 16 Ağustos Çarşmaba'ya denk geliyor.

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)