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    • Haberler
    • 10.07.2023 20:33
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    • 10.07.2023 20:33
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    Muharrem ayı 1. günü ne zaman? AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Muharrem ayı başlangıcı, aşure ayı tarihi...

    Aşure ayı ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı. Bu ayda idrak edilen önemli zamanlardan biri de Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure günüdür. Bu nedenle aşure günü tarihi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, aşure günü ne zaman? Muharrem ayı başlangıcı ne zaman? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Muharrem ayı 1. günü ne zaman?

    Paylaşmanın öne çıktığı aşure günü için araştırmalar hızlandı. Peki, aşure günü ne zaman? İşte detaylar...

    MUHARREM AYI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Hicri takvime göre ilk ay olan Muharrem, bu sene 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Muharrem ayının bitişi ise 16 Ağustos Çarşmaba'ya denk geliyor.

    "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

    Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    2023 yılı aşure günü, 28 Temmuz 2023 tarihinde kutlanacak.

    Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir.

        Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur
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        Haberler Haberler Muharrem ayı 1. günü ne zaman? AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Muharrem ayı başlangıcı, aşure ayı tarihi...
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