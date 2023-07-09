Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli? Yapmış olduğu görevler...

Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?



1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.