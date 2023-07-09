Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli? Yapmış olduğu görevler...

Fatma Meriç Yılmaz hakkında aramalar hız kazandı. Türk Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın kariyeri ve kişisel hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.
FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?
1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.
2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.