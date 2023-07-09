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    • 09.07.2023 16:58
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    Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli? Yapmış olduğu görevler...

    Son dakika haberine göre, Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz genel başkan seçildi. Peki, Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli? İşte detaylar...

    Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

    Fatma Meriç Yılmaz hakkında aramalar hız kazandı. Türk Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın kariyeri ve kişisel hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.

    FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

    1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.



    Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.

    2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.



        2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

        Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor.

        Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam ediyordu ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyordu.

        Evli ve üç çocuk annesidir.
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        Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
        Haberler Haberler Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli? Yapmış olduğu görevler...
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