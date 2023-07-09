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    • 09.07.2023 07:30
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    • 09.07.2023 07:30
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    Threads ne demek, ne anlama geliyor? Threads kaç kişi indirdi? INSTAGRAM THREADS nasıl kayıt olunur, hesap açma nasıl yapılır?

    Meta şirketi, geçtiğimiz günlerde Twitter'a gelen erişim kısıtlamasıyla Twitter'a yeni bir alternatif sundu. 7 saatte 10 mlyon kullanıcıya ulaşan Threads uygulaması için araştırmalar hızlandı. İşte Threads hesap açma ve kullanım detayları...

    takvim.com.tr
    Threads ne demek, ne anlama geliyor?

    Meta şirketi, geçtiğimiz günlerde Twitter'a gelen erişim kısıtlamasıyla Twitter'a yeni bir alternatif sundu. 7 saatte 10 mlyon kullanıcıya ulaşan Threads uygulaması için araştırmalar hızlandı. İşte Threads hesap açma ve kullanım detayları...

    THREADS NEDİR?

    Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip uygulaması Threads'i kullanıma açtı. Instagram'la bağlantılı olarak çalışan Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter'da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor. Metin tabanlı uygulamada tek seferde 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor. Threads'te, Twitter'da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

    THREADS KELİME ANLAMI NEDİR?

    Threads, iş parçacığı demektir. İş parçacığı (İng. İngilizce: thread), bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.

        INSTAGRAM THREADS HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

        1. ADIM: App Store'u (iOS kullanıcıları için) veya Play Store'u (Android kullanıcıları için) açın.

        2. ADIM: App Store'da, ekranınızın sağ alt kısmındaki arama simgesine tıklayın, arama çubuğuna dokunun ve Instagram Konuları'na girin. Android kullanıcıları için, Play Store'da ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve şunu arayın: Instagram Threads.

        3.ADIM: Uygulamanın simgesi, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir @ simgesidir. Threads uygulamasına dokunun.

        4.ADIM: iPhone kullanıcıları için, Threads'ı indirip yüklemek için 'Al'a dokunun. Öte yandan, Android kullanıcıları sadece Yükle düğmesine tıklayabilir.

        INSTAGRAM THREADS KAYIT OLMA NASIL YAPILIR?

        1. ADIM: Threads uygulamasını yükledikten sonra açın ve Instagram hesabınızla oturum açmak için Instagram ile Giriş Yap düğmesine dokunun.

        2. ADIM: 'Instagram'dan İçe Aktar' düğmesini tıklayarak profilinizi Instagram'dan da içe aktarabilirsiniz. Ancak profilinizi Instagram Threads'te sıfırdan da oluşturabilirsiniz. Her simgeye dokunarak biyografi, bağlantı ve profil resmini manuel olarak girin. Bittiğinde, İleri'ye dokunun.

        3. ADIM: Herkese açık bir profil mi yoksa özel bir profil mi istediğinizi seçin.

        4. ADIM: Instagram'da takip ettiğiniz kişilerin bir listesini de göreceksiniz. Hepsini Threads'ta takip etmek için Tümünü takip et düğmesine veya yalnızca istediğiniz kişileri takip etmek için kişilerin adlarının yanındaki Takip Et düğmesine dokunabilirsiniz. Sağ üst köşedeki İleri düğmesine tıklayarak da bu adımı atlayabilirsiniz.

        5. ADIM: Threads'a Katıl'a dokunun

        Artık resmi olarak Threads'e katıldınız.

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        Haberler Haberler Threads ne demek, ne anlama geliyor? Threads kaç kişi indirdi? INSTAGRAM THREADS nasıl kayıt olunur, hesap açma nasıl yapılır?
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