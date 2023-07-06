Threads hesabı nasıl kapatılır? DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖZELLİĞİ! Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır?

Meta'nın Threads'i kullanıma sunması, sosyal medya alanında yeni bir rekabetin başlamasına ve kullanıcıların daha geniş bir seçeneklere sahip olmasına olanak tanıyor. Peki, Threads hesap kapatma nasıl yapılır? İşte detaylar...
INSTAGRAM THREADS HESABI NASIL KAPATILIR?
Meta'nın ek gizlilik politikasında "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir.
INSTAGRAM HESABININ BİR PARÇASI
Böylelikle Meta, kullanıcıların Threads profillerinin Instagram hesaplarının bir parçası olduğunu belirtti.
DİĞER KULLANICILARI UYARDI
Threads'e kayıt olan bir kullanıcı ise, Threads hesabını silmek istediğini ancak bununla beraber Instagram hesabının da silmesi gerektiğini belirterek kullanıcıları uyardı.
THREADS HESAP DONDURMA LİNKİ
Threads, Instagram kullanıcılarına sunulan bir uygulamadır. Takipçileriniz ile daha rahat şekilde iletişim kurmanıza, çeşitli paylaşımlar yapmanıza imkan tanıyan uygulama farklı sosyal medya mecralarının yerini almaya aday gösteriliyor. Uygulamayı kullanmak isteyen kişiler mağazalar üzerinden direkt olarak indirebiliyor. Ancak kullanımını sonlandırmak istediğinizde kolayca dondurarak cihazlarınızdan kaldırabiliyorsunuz. Bunun için uygulama içerisindeki "Hesap Dondurma" kısmından yardım alabilirsiniz.