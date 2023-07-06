Threads hesabı nasıl kapatılır? DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖZELLİĞİ! Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır?

THREADS HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Uygulamanın kullanıcıları bir süre sonra kullanmaktan vazgeçmek isterlerse hesaplarını daha sonra yeniden aktifleşmek üzere dondurabilirler. Ancak bunun için uygulamanın mutlaka cihazlarınızda yüklü olması gerekiyor. Dondurma işlemleri için şu işlemleri yapabilirsiniz:

🔶Uygulamaya kendi bilgilerinizi kullanarak giriş yapmalısınız.

🔶Daha sonra sağ alt köşedeki "Profil" kısmına giriş için tıklamalısınız.

🔶Bir sonraki adımda ekranın sağ üst köşesindeki iki çizgi simgesine tıklamanız gerekiyor.

🔶Burada karşınıza çıkan "Hesap" bölümüne giriş yapmalısınız.

🔶Hesap kısmına giriş yaptığınızda ise "Profili Dondur" sekmesine tıklamalısınız.

🔶İşlemler sırasında sizlere yeniden "Threads Profilini Dondur" sorusu yöneltilir.

🔶Onay sonrasında hesabınız dondurulacaktır.