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    • Haberler
    • 06.07.2023 12:56
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    • 06.07.2023 12:56
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    Threads hesabı nasıl kapatılır? DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖZELLİĞİ! Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır?

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sunduğunu duyurdu. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, Threads, Instagram ekibi tarafından oluşturulan bir uygulamadır ve metin içeriklerini paylaşma ve herkese açık sohbetlere katılma imkanı sunuyor. Peki, Threads hesabı nasıl kapatılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Threads hesabı nasıl kapatılır?

    Meta'nın Threads'i kullanıma sunması, sosyal medya alanında yeni bir rekabetin başlamasına ve kullanıcıların daha geniş bir seçeneklere sahip olmasına olanak tanıyor. Peki, Threads hesap kapatma nasıl yapılır? İşte detaylar...

    INSTAGRAM THREADS HESABI NASIL KAPATILIR?

    Meta'nın ek gizlilik politikasında "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir.

    INSTAGRAM HESABININ BİR PARÇASI

    Böylelikle Meta, kullanıcıların Threads profillerinin Instagram hesaplarının bir parçası olduğunu belirtti.

    DİĞER KULLANICILARI UYARDI

    Threads'e kayıt olan bir kullanıcı ise, Threads hesabını silmek istediğini ancak bununla beraber Instagram hesabının da silmesi gerektiğini belirterek kullanıcıları uyardı.

    THREADS HESAP DONDURMA LİNKİ

    Threads, Instagram kullanıcılarına sunulan bir uygulamadır. Takipçileriniz ile daha rahat şekilde iletişim kurmanıza, çeşitli paylaşımlar yapmanıza imkan tanıyan uygulama farklı sosyal medya mecralarının yerini almaya aday gösteriliyor. Uygulamayı kullanmak isteyen kişiler mağazalar üzerinden direkt olarak indirebiliyor. Ancak kullanımını sonlandırmak istediğinizde kolayca dondurarak cihazlarınızdan kaldırabiliyorsunuz. Bunun için uygulama içerisindeki "Hesap Dondurma" kısmından yardım alabilirsiniz.

    HESABINIZI DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        THREADS HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

        Uygulamanın kullanıcıları bir süre sonra kullanmaktan vazgeçmek isterlerse hesaplarını daha sonra yeniden aktifleşmek üzere dondurabilirler. Ancak bunun için uygulamanın mutlaka cihazlarınızda yüklü olması gerekiyor. Dondurma işlemleri için şu işlemleri yapabilirsiniz:

        🔶Uygulamaya kendi bilgilerinizi kullanarak giriş yapmalısınız.
        🔶Daha sonra sağ alt köşedeki "Profil" kısmına giriş için tıklamalısınız.
        🔶Bir sonraki adımda ekranın sağ üst köşesindeki iki çizgi simgesine tıklamanız gerekiyor.
        🔶Burada karşınıza çıkan "Hesap" bölümüne giriş yapmalısınız.
        🔶Hesap kısmına giriş yaptığınızda ise "Profili Dondur" sekmesine tıklamalısınız.
        🔶İşlemler sırasında sizlere yeniden "Threads Profilini Dondur" sorusu yöneltilir.
        🔶Onay sonrasında hesabınız dondurulacaktır.
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        Haberler Haberler Threads hesabı nasıl kapatılır? DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖZELLİĞİ! Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır?
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