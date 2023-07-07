Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.