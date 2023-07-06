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    • Haberler
    • 06.07.2023 16:45
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    • 06.07.2023 16:51
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    SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023! Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Güneş Sirius kavuşumu ritüelleri, dilekleri, duaları!

    Her yıl temmuz ayının ilk haftasında, Dünya ile Sirius yıldızı arasında kutsal bir kavuşum meydana geliyor. Yılda bir kez gerçekleşen Sirius Güneş Kavuşumu'ndan şans ve mutluluk günü olarak bahsediliyor. Peki Güneş Sirius kavuşumu ne zaman, saat kaçta 2023? Güneş Sirius kavuşumu nedir? Kuran’da geçiyor mu? Güneş Sirius kavuşumu ritüeli neler? Sirius-Güneş kavuşmasında neler olur, nasıl dilek tutulur?

    SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023

    Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta sorusu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Sirius Güneş kavuşumunda dilek tutmak isteyenler ritüelleri ve diğer detayları merak ediyor.

    GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

    2023 yılında kavuşum 5-6-7 Temmuz tarihlerinde meydana gelecek. En önemli gün ise 6 Temmuz olarak belirtiliyor.

    SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILIR?

    Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

    Sirius yıldızı mitolojik olarak "Demir Kazık" olarak kabul görür. Yani evrenin direği, gökyüzünün kapısı, tutucusu, dayanağı, desteği olduğu ifade edilir.

    Bu önemli günde ağızdan çıkan sözlere, akıldan geçen şeylere dikkat edilmesi gerekir.

    Sirius Güneş buluşmasında gökyüzü ve yeryüzü arasında yüzlerce ahtapotun kollarıyla açılmış bir enerji kanalı oluştuğu düşünülüyor.

    Bugünde tutulan dileklerin bire yüz alınacağı; denilenin düşünülenin niyet edilenin yaşanacağı umut ediliyor. Bu nedenle bu yoğun enerji akışını kişinin kendisi için ve bütünün hayrına, en güzel, en iyi, en yüce, en olumlu şekilde kullanması ve yüce Yaradana en güzel duaları etmesi tavsiye ediliyor.

        GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU NEDİR?

        Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenen Sirius sabit yıldızı, Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır.

        "Kutsal yıldız" olarak da bilinmesi ile birlikte bu önemli gün şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir ve senede bir kez gerçekleşir.

        Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.

        SİRİUS KURAN'DA GEÇİYOR MU?

        Sirius yıldızına İslamiyete göre Kuranı Kerim'de de bahsedilmektedir. Necm Suresi 49. ayetinde de geçen Sirius Yıldızı, "Ve Şi'ranın Rabbi de O'dur." denilerek, evrenin bir parçası olarak kabul edilmiştir.

        Birçok uygarlık sirius yıldızını şans günü, bereket günü, güç ve mutluluk günü olarak kabul etmektedir. Bu yıldız bazı öğretilerde köpek, çakal ve kurt şeklinde simgelenmiştir.

        SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NASIL DİLEK DİLENİR? İŞTE RİTÜELLERİ...

        Kavuşum zamanı gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olarak bilinir.

        Tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve gözlerinizi kapatıp büyük hayaller kurmak da tam 6 Temmuz'da yapılabilecek arınma ritüellerindendir.

        Negatif kişilerden arının. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.
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        Haberler Haberler SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023! Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Güneş Sirius kavuşumu ritüelleri, dilekleri, duaları!
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