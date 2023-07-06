SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023! Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Güneş Sirius kavuşumu ritüelleri, dilekleri, duaları!

GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

2023 yılında kavuşum 5-6-7 Temmuz tarihlerinde meydana gelecek. En önemli gün ise 6 Temmuz olarak belirtiliyor.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILIR?

Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

Sirius yıldızı mitolojik olarak "Demir Kazık" olarak kabul görür. Yani evrenin direği, gökyüzünün kapısı, tutucusu, dayanağı, desteği olduğu ifade edilir.

Bu önemli günde ağızdan çıkan sözlere, akıldan geçen şeylere dikkat edilmesi gerekir.