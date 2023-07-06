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    • Haberler
    • 06.07.2023 16:56
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    • 06.07.2023 16:56
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    Ehliyet fiyatları ne kadar? 2023 ZAMLI EHLİYET ALMA ÜCRETİ! Ehliyet fiyatı kaç TL oldu?

    Asgari ücret, memur maaş zammıyla birlikte ehliyet alma fiyatlarının artıp artmadığı merak ediliyor. Bu nedenle aram motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.2023 Temmuz ayında ehliyet ücretlerine zam geleceği belirtildi. Peki, ehliyet fiyatlarına zam mı geldi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ehliyet fiyatları ne kadar?

    Asgari ücret zammıyla birlikte en sık aratılanlar arasında ehliyet fiyatları yer alıyor. Peki, 2023 zamlı ehliyet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    EHLİYET ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ, KAÇ LİRA OLDU?

    Memur ve asgari ücrete yapılan zamların ardından Ehliyet fiyatlarına da 10 Temmuz itibariyle yeni bir zam yapılacağı iddia edildi. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    2023 MEVCUT EHLİYET ÜCRETLERİ

    B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

    Bu rakama ek olarak sürücü kursu ücreti eklenmektedir;

        B SINIFI EHLİYET SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI

        Sürücü kursu: 2.900 TL

        Teorik ders saat ücreti: 50 TL

        Ders ücreti: 1.700 TL

        Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

        Ders ücreti: 5,360 TL

        'EN AZ YÜZDE 30'LUK BİR ZAM BEKLENİYOR'

        Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

        "Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30'luk bir zam öngörülüyor. Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim."
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        Haberler Haberler Ehliyet fiyatları ne kadar? 2023 ZAMLI EHLİYET ALMA ÜCRETİ! Ehliyet fiyatı kaç TL oldu?
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