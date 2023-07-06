Ehliyet fiyatları ne kadar? 2023 ZAMLI EHLİYET ALMA ÜCRETİ! Ehliyet fiyatı kaç TL oldu?

'EN AZ YÜZDE 30'LUK BİR ZAM BEKLENİYOR'

Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

"Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30'luk bir zam öngörülüyor. Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim."