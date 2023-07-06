Ehliyet fiyatları ne kadar? 2023 ZAMLI EHLİYET ALMA ÜCRETİ! Ehliyet fiyatı kaç TL oldu?

Asgari ücret zammıyla birlikte en sık aratılanlar arasında ehliyet fiyatları yer alıyor. Peki, 2023 zamlı ehliyet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
EHLİYET ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ, KAÇ LİRA OLDU?
Memur ve asgari ücrete yapılan zamların ardından Ehliyet fiyatlarına da 10 Temmuz itibariyle yeni bir zam yapılacağı iddia edildi. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
2023 MEVCUT EHLİYET ÜCRETLERİ
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
Bu rakama ek olarak sürücü kursu ücreti eklenmektedir;