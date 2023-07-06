GİRİŞ BELGESİ: pa.edu.tr! POMEM sınav yerlerine nasıl bakılır? 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!

POMEM sınav yerlerine nasıl bakılır sorusu Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte yanıt buldu. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları 29 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmıştı. Gözler bir süredir POMEM parkur ve mülakat sınavlarındaydı. İşte 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!
POMEM SINAVLARI NE ZAMAN 2023?
Son dakika... 30. Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ''30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır.
Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.'' denildi.
SINAV MERKEZİ SORGULAMA EKRANI
POMEM SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?
POMEM sınav yerleri de sınav tarihleri ile beraber belli oldu. Adaylar https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama internet adresinden de POMEM sınav giriş belgelerini alabilecekler.
POMEM SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ