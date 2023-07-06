GİRİŞ BELGESİ: pa.edu.tr! POMEM sınav yerlerine nasıl bakılır? 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!

POMEM 10 KATI KURALI KALKACAK MI?

POMEM polis alımında geçen sene getirilen 10 katının mülakatlara çağrılması şartı bu alımda da var.

30. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, ön lisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın aday olmak üzere toplam (10.600) aday asıl olarak alınacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu (21.284) erkek ile (12.494) kadın, ön lisans mezunu (14.468) erkek ile (3.274) kadın aday olmak üzere toplam (51.520) aday sınav aşamalarına katılmak üzere çağrılmıştır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin 1'inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocukları o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.