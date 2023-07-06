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    • Haberler
    • 06.07.2023 20:06
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    • 06.07.2023 20:10
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    GİRİŞ BELGESİ: pa.edu.tr! POMEM sınav yerlerine nasıl bakılır? 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!

    30. dönem POMEM sınavı hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. İşte POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı ve 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!

    GİRİŞ BELGESİ: pa.edu.tr!

    POMEM sınav yerlerine nasıl bakılır sorusu Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte yanıt buldu. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları 29 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmıştı. Gözler bir süredir POMEM parkur ve mülakat sınavlarındaydı. İşte 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!

    POMEM SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

    Son dakika... 30. Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı.

    Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ''30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır.

    Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.'' denildi.

    SINAV MERKEZİ SORGULAMA EKRANI

    POMEM SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?

    POMEM sınav yerleri de sınav tarihleri ile beraber belli oldu. Adaylar https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama internet adresinden de POMEM sınav giriş belgelerini alabilecekler.

    POMEM SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        POMEM 10 KATI KURALI KALKACAK MI?

        POMEM polis alımında geçen sene getirilen 10 katının mülakatlara çağrılması şartı bu alımda da var.

        30. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, ön lisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın aday olmak üzere toplam (10.600) aday asıl olarak alınacaktır.

        Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu (21.284) erkek ile (12.494) kadın, ön lisans mezunu (14.468) erkek ile (3.274) kadın aday olmak üzere toplam (51.520) aday sınav aşamalarına katılmak üzere çağrılmıştır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin 1'inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocukları o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
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        Haberler Haberler GİRİŞ BELGESİ: pa.edu.tr! POMEM sınav yerlerine nasıl bakılır? 30. dönem POMEM Fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri 2023!
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