DUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı! Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına nasıl bakılır? AÇIKLANDI!

DUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında, ''4 Haziranda yapılan 1. Dönem 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları AÇIKLANDI. Hayırlı olsun. 3.270 adayın katıldığı 2023-DUS 1. Dönem sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebiliyor.'' ifadelerini kullandı.

DUS 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI