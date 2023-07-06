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    DUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı! Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına nasıl bakılır? AÇIKLANDI!

    Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Peki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına nasıl bakılır? İşte DUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

    DUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

    Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte DUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

    DUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında, ''4 Haziranda yapılan 1. Dönem 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları AÇIKLANDI. Hayırlı olsun. 3.270 adayın katıldığı 2023-DUS 1. Dönem sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebiliyor.'' ifadelerini kullandı.

    DUS 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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    Buraya da mı geldin diktatör
    Haberler Haberler DUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı! Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına nasıl bakılır? AÇIKLANDI!
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