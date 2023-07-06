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    • Ekonomi
    • 06.07.2023 17:03
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    • 06.07.2023 17:13
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    Emekli maaşı zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

    Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Milyonlarca emekli yeni maaşlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 19,77 oranında artacak. Teknik çalışması tamamlanan emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Emekli zammı belli oldu mu? İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

    Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 olarak kayıtlara geçti. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

    6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77
    6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77
    6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55
    6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

    Başkan Erdoğan'dan Emekli maaşlarına İYİLEŞTİRME açıklaması

    Öncelikli olarak Meclis'e getirilen torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili madde yasalaşacak. Burada en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile birlikte tüm memurlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.

    MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

    Öncelikli olarak kamu çalışanlarına uygulanan artış oranı emekli memurlar için de geçerli olacak. Burada toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte uygulanacak. Böylece toplamda enflasyon artışı yüzde 17,55 olarak uygulanacak.

        TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Yine torba yasada olmayan bir başka emekli kesimi ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri oldu. Bu emekliler için de enflasyon artışı 6 aylık oran olan yüzde 19,77 olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi Emekli maaşı zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
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