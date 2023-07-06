Emekli maaşı zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

Öncelikli olarak Meclis'e getirilen torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili madde yasalaşacak. Burada en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile birlikte tüm memurlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.