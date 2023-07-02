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    • Haberler
    • 02.07.2023 15:29
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    • 02.07.2023 15:29
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    KPSS yerleri ne zaman açıklanacak 2023? KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023!

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte KPSS hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı. Peki, KPSS yerleri ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS yerleri ne zaman açıklanacak 2023?

    Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 2023 lisans düzeyi başvuruları geride kaldı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Peki, KPSS yerleri ne zaman açıklanacak 2023? KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023!

    SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

    Bu kapsamda bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



    2023 KPSS NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

    Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.



        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.



        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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        Haberler Haberler KPSS yerleri ne zaman açıklanacak 2023? KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023!
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