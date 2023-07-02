Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 2023 lisans düzeyi başvuruları geride kaldı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Peki, KPSS yerleri ne zaman açıklanacak 2023? KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023!
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
2023 KPSS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.
Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.