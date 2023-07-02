Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

"GİDECEĞİNİZ YERE SAĞLIKLA VARIN"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz." açıklamasını yaptı.