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    • Haberler
    • 02.07.2023 12:16
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    • 02.07.2023 12:16
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    Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini duyurdu. Bakan Koca, bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda yaşanmaması için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

    takvim.com.tr
    Bayramda ağır bilanço: 17 bin 774 trafik kazası

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

    "GİDECEĞİNİZ YERE SAĞLIKLA VARIN"
    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz." açıklamasını yaptı.

    Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarıyla, UMKE ekipleri ve nöbetçi sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Gideceğiniz yere sağlıkla varın." ifadesini kullandı.

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