Torununu korumak isterken canından oldu...O anlar kameralara yansıdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yanlışlıkla başkasının otomobiline binen 10 yaşındaki torununun saçını çeken araç sahibi ile kavga eden kişi, aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybeden adam hayatını kaybederken, güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

KÜÇÜK KIZI YANLIŞ OTOMOBİLE BİNDİ

22 Haziran Perşembe günü, ilçeye bağlı Osman Aksüner Mahallesi 5733 sokakta, evli ve 3 çocuk babası Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla yemek yemek için bir lokantaya gitti. Gültiren hesabı ödemeye gittiği esnada, torunu lokanta önünde duran otomobillerine binmek için dışarı çıktı.