Dolunay hangi burçta gerçekleşecek? Temmuz ayı Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? Etkileri ne olacak? Aşk, para...

DOLUNAY NE ZAMAN?

3 Temmuz 2023 saat 14.38 sularında gerçekleşecek.

ETKİLERİ NE OLACAK?

Bu dolunayda hayatlarımızın tıkandığı noktada, yeni iş teklifleri alabiliriz. Bu teklifler hayatlarımızı değiştirebilir. Dikkat etmemiz gereken nokta hem aşk hem iş toksik bir hal alabilir çünkü Lilith de Aslan'da ve Mars Venüs kavuşumda. Hırs, tutku, takıntı hepsi bu dolunayda...