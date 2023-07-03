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    • 03.07.2023 06:58
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    meb.gov.tr LGS tercih başvuruları başladı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS sonuçları sonrası tercih dönemi merak ediliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023?

    LGS tercih başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Tercih hakkı kazananlar merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? meb.gov.tr LGS tercih başvuruları başladı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...

    Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

    Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.

    Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

        Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz'da

        Deprem bölgesindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

        LGS yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz tarihinde ilan edilecek.
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        Haberler Haberler meb.gov.tr LGS tercih başvuruları başladı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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