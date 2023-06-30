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    • Haberler
    • 30.06.2023 08:01
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    • 30.06.2023 08:01
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    28,29,30 Haziran 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

    Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda ulaşım bedava mı sorusu yer aldı. Peki, bayramda ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

    Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda ulaşım bedava mı sorusu yer aldı. Peki, bayramda ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

    BAYRAM TATİLİ BOYUNCA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ!

    Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

    Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ?

        28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray, ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

        Kurban Bayramı boyunca, 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00' itibarıyla 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.
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        Haberler Haberler 28,29,30 Haziran 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
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