Yeni yıl geldi indirimler başladı! A101 23 Aralık aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 80 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, şampuan, 12’li tuvalet kağıdı...

A101 23 Aralık'tan itibaren geçerli indirimli ürünlerini duyurdu. Güncel aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasını bekleyenlere müjde geldi. Bu hafta; Papia 3 katlı 12'li tuvalet kağıdı 64.50, Selpak 3 katlı tuvalet kağıdı 12'li 64.50, Duru şampuan çeşitleri 29.90, Yudum ayçeçek yağı 75 TL, 5 litrelik Hayat su 22.50, Birşah süzme yoğurt 54.50, Kebir yoğurt 49 TL, tabak mantar 21.90, portakal 16.95, patates 12.50, soğan 7.50'ye düştü. İşte A101 yeni yıl öncesi son indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi.