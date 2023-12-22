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Yeni yıl geldi indirimler başladı! A101 23 Aralık aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 80 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, şampuan, 12'li tuvalet kağıdı...

Yeni yıl gelirken A101'de harekete geçti. Aralık ayının son indirimleri duyuruldu. Ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, şampuandan kahvaltılık ürünlere envai çeşit üründe yeni kampanya başladı. 23-24-25-26-27-28-29 Aralık 2023 tarihlerinde yüzlerce üründe büyük indirimler başladı. Ayrıca dondurmada da 1 alana 1 bedava kampanyasının yapıldığı duyuruldu. Buna göre Carte Dor marka dondurmalarda 1 tane alan 2. sini ücretsiz alabilecek. İşte A101 yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 18:05 Güncelleme 22 Aralık 2023, 18:05
Yeni yıl geldi indirimler başladı! A101 23 Aralık aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 80 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, şampuan, 12’li tuvalet kağıdı...

A101 23 Aralık'tan itibaren geçerli indirimli ürünlerini duyurdu. Güncel aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasını bekleyenlere müjde geldi. Bu hafta; Papia 3 katlı 12'li tuvalet kağıdı 64.50, Selpak 3 katlı tuvalet kağıdı 12'li 64.50, Duru şampuan çeşitleri 29.90, Yudum ayçeçek yağı 75 TL, 5 litrelik Hayat su 22.50, Birşah süzme yoğurt 54.50, Kebir yoğurt 49 TL, tabak mantar 21.90, portakal 16.95, patates 12.50, soğan 7.50'ye düştü. İşte A101 yeni yıl öncesi son indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi.

A101 23-29 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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