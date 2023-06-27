AREFE GÜNÜ YAPILMASI EN FAZİLETLİ İBADETLER! Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua...

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.