Son dakika haberi... Üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılalamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" dedi.
- Haberler
- 29.06.2023 12:09
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- 29.06.2023 12:18
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.
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